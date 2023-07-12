12.07.2023 16:29 Дмитро Колонєй

Вибух на узбіччі автотраси: подробиці від поліції Харківщини

Поліція встановлює обставини події на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ мНацполіції, на Балаклійщині підірвався тракторист. Подія сталася на автодорозі Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, коли водій трактора «МТЗ» скошував траву на узбіччі. Невстановлений вибуховий предмет здетонував, чоловік отримав тілесні ушкодження та був направлений до лікарні.

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Правоохоронці нагадують, що мінна небезпека на сьогодні є дуже високою на деокупованій території та у населених пунктах, де велись активні бойові дії та прохаютть бути уважними. А у разі виявлення небезпечного предмета телефонувати на телефони спеціальних ліній «101», «102».

Источник: ГУ Нацполіції

міна, харків, тракто Тэги: вибух