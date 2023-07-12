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12.07.2023  16:29   Дмитро Колонєй

Вибух на узбіччі автотраси: подробиці від поліції Харківщини

Поліція встановлює обставини події на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ мНацполіції, на Балаклійщині підірвався тракторист. Подія сталася на автодорозі Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, коли водій трактора «МТЗ» скошував траву на узбіччі. Невстановлений вибуховий предмет здетонував, чоловік отримав тілесні ушкодження та був направлений до лікарні.
 
 
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 
Правоохоронці нагадують, що мінна небезпека на сьогодні є дуже високою на деокупованій території та у населених пунктах, де велись активні бойові дії та прохаютть бути уважними. А у разі виявлення небезпечного предмета телефонувати на телефони спеціальних ліній «101», «102».
 
Нагадаємо, раніще РЕДПОСТ писав, що на Харківщині щодня знищують майже 70 вибухонебезпечних предметів та про випадки вибухів, від яких постраждали люди. 
 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  вибух, міна, харків, тракто
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