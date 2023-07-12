12.07.2023 17:00 Дмитро Колонєй

Рятувальники загасили пожежу від обстрілу ворога на Харківщині (фото)

Подробиці від огнеборців про завданий ворогом удар по селищу Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із просиланням на ГУ ДСНС, 12 липня 2023 року близько опівдня ворог обстріляв з артилерії прикордонне село Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району.

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Боєприпаси окупантів влучили у приватну оселю, сталася пожежа і значні руйнування. Площа пожежі склала близько 50 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 2 відділення Служби порятунку з селища Золочів та Луганського гарнізону ДСНС.

О 13:55 пожежу було оперативно ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.