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12.07.2023  17:00   Дмитро Колонєй

Рятувальники загасили пожежу від обстрілу ворога на Харківщині (фото)

Подробиці від огнеборців про завданий ворогом удар по селищу Харківщини.

Загасили пожежу від обстрілу ворога на Харківщині рятувальники
Як повідомляє РЕДПОСТ, із просиланням на ГУ ДСНС, 12 липня 2023 року близько опівдня ворог обстріляв з артилерії прикордонне село Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району.
 
Боєприпаси окупантів влучили у приватну оселю, сталася пожежа і значні руйнування. Площа пожежі склала близько 50 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 2 відділення Служби порятунку з селища Золочів та Луганського гарнізону ДСНС. 
 
Загасили пожежу від обстрілу ворога на Харківщині рятувальники
 
О 13:55 пожежу було оперативно ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
 
Загасили пожежу від обстрілу ворога на Харківщині рятувальники
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про вибух на Харківщині - біля автодороги піірвався трактор.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, одноробівка, агрессия россии
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