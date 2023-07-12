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12.07.2023  17:15   Дмитро Колонєй

У Харкові відбудеться позачергова сесія міської ради

Сесія міської ради Харкова пройде у дистанційному режимі.


У Харкові відбудеться позачергова сесія міської ради
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскьраду, Сімнадцята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 14 липня 2023 року у дистанційному режимі.
 
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
У проєкті порядку денного - 7 питань та «Різне».
 
Початок сесії - о 10:00.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, сесія, харків
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