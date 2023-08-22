22.08.2023 13:32 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 21 серпня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 51 вибуховий предмет.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 21 серпня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 8,8 га території, з них 6400 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 8,7 км ліній електропередач, 1 км газопроводу і 5 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 51 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалось 32 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 155 саперів та 64 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3481 га території, 278 км автомобільних доріг, 2446 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 192 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 75 тис. 828 ВНП.