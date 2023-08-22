Ворог обстрілює населені пункти Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 22 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 серпня 2023 року.
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Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою, чи то навчання, наука чи планування. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Щорічно 22 серпня проходить Всеукраїнський День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків.
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