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22.08.2023  08:18   Рита Парфенова

Ворог обстрілює населені пункти Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 22 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча.
 
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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