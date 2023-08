22.08.2023 07:30 Рита Парфенова

22 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 22 серпня проходить Всеукраїнський День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків.

Цього дня вшановують працівників органів внутрішніх справ та Національної поліції України, які загинули виконуючи службовий обов'язок, самовіддано, ціною власного життя охороняли безпеку співвітчизників, боролися зі злочинністю, захищали територіальну цілісність України.

Також цього дня

1770 року капітан Джеймс Кук під час своєї першої навколосвітньої експедиції висадився на східному узбережжі Австралії, яке назвав Новим Південним Уельсом і оголосив володінням британської корони.



1822 - американський винахідник Олександр Белл отримав патент номер 7739 на винахід телефону.



1862 – народився Клод Дебюссі, французький композитор.



1864 – прийнято міжнародну угоду для полегшення долі поранених та хворих бійців під час війни – перша Женевська конвенція.



1865 – Вільям Шепперд отримує патент на рідке мило.



1909 – у Реймсі розпочалося перше у світі авіашоу.



1917 – народився Джон Лі Хукер, найбільший американський блюзовий співак та гітарист.



1920 – народився Рей Бредбері (пом. 5 червня 2012), американський письменник-фантаст, автор «Марсіанських хронік» та «451 градус по Фаренгейту».



1966 – народилася Ольга Сумська, актриса та телеведуча.



1971 – народився Річард Армітідж, британський актор («Перший месник», «Хоббіт», «Ганнібал»).



1978 – співробітники англійської газети «Таймс» встановили своєрідний рекорд, опублікувавши невелику замітку з 97 друкарськими помилками.



1979 - "Led Zeppelin" випустили свій останній альбом "In Through the Out Door".



1988 – в Австралії випущено першу платинову монету із зображенням коали.



1989 – відкрито кільця Нептуна.



1997 – у харківському сквері біля станції метро «Наукова» відкрили пам'ятник воїнам, які загинули в Афганістані. Пам'ятник виконаний у вигляді 8-метрової бетонної стели, зірки із чорного граніту, розсіченої хрестом, оточеної гранітною стіною, на якій висічені імена загиблих воїнів. Автор пам'ятника – харківський скульптор Андрій Угланов.



2004 – у Харкові відкрито пам'ятник засновникам Харкова (також відомий як пам'ятник козаку Харьку). Бронзова скульптура вагою 700 тонн створена та подарована Харкову відомим російським скульптором грузинського походження Зурабом Церетеллі.



2005 – у Харкові на вулиці Петровського відкрили пам'ятник Остапу Бендеру.



2007 – у Харкові біля головного корпусу ХДТУСУ встановлено пам'ятник відомому архітектору Олексію Бекетову. Автори пам'ятника – скульптор Сейфаддін Гурбанов та архітектор Юрій Шкодовський.



2010 – у Харкові на ХТЗ відкрито пам'ятник священномученику Олександру, архієпископу Харківському.



2012 – на площі Конституції у Харкові було відкрито монумент на честь Незалежності України. Монумент є постаментом із облицюванням із гранітних плит сірого кольору, на якому встановлена ​​бронзова фігура давньогрецької богині перемоги Нікі на кулі. Фігура богині та куля виконані з бронзи. Автори монумента – харківські скульптори Олександр Рідний та Ганна Іванова.



2015 – У Харкові в парку із Дзеркальним струменем було відкрито Мироносицький храм.



Іменини відзначають: Олексій, Антон, Дмитро, Іван, Марія, Матвій, Петро, ​​Яків.