22.08.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 22 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою, чи то навчання, наука чи планування. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну варто присвятити день розробці планів, особливо тих, які приємно гріють його душу чи гаманець. У будь-яких проектах, пов'язані з грошима і розумними способами їх витратити, зірки віщують Овну успіх, будь то фінансові вкладення, рішення про розширення бізнесу або плани про те, куди з'їздити у відпустку. Мозок Овна обіцяє працювати чітко та конструктивно, виробляючи ідеї, чия головна перевага – практичність.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець може, якщо захоче, внести ясність у будь-яке запитання. Його мозок працюватиме чітко, дозволяючи йому аналізувати та вирішувати логічні завдання. Так що, якщо Телець захоче в чомусь докопатися до суті, йому достатньо зібрати потрібну кількість фактів - правильні висновки він, як Шерлок Холмс, зможе зробити сам. Проникливість надасть Тельцю особливого шарму в очах оточуючих, і це зрозуміло: ніщо так не прикрашає людину, як дружба з власною головою.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки радять Близнюкам зазирнути в себе і замислитися над тим, чи не зайшли вони в глухий кут у якомусь питанні? Можливо, це так, але Близнюки бояться собі в цьому зізнатися? Неважливо, якої галузі стосується питання – дружби, роботи, грошей чи кохання. Час займатися самообманом минуло, настав час поглянути в обличчя фактам. Якщо, проаналізувавши події, Близнюки зрозуміють, що зайшли не туди – не страшно. Хороший день для того, щоб позбутися ілюзій та з усіх можливих варіантів вибрати правильний шлях.

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки радять Раку дізнатися якусь людину краще. Не обов'язково йдеться про романтичне знайомство, цією людиною може виявитися і знайомий, і колега, і навіть випадковий попутник. У спілкуванні Рак керуватиметься логікою, а не емоціями, тож у нього є шанс дізнатися максимум інформації про будь-кого. Замість звичайної розмови ні про що Рак може випитати факти біографії та уподобання співрозмовника, а також поділитися своїми, вивівши стосунки з ним на новий виток. У майбутньому це обіцяє стати в нагоді Раку.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки радять Леву втекти від суєти, щоб залишитися віч-на-віч зі своїми думками – день схиляє його до того, щоб слухати своє серце. Філософськи налаштований Лев може сміливо ставити будь-які питання - є велика ймовірність того, що, зазирнувши в себе, він отримає відповідь. Не треба боятися навіть таких глобальних питань, як «Чого я хочу від життя?», «Куди йду?», «Що робити далі?». Відповіді на них існують, і в глибині душі Леву вони вже відомі, залишилося зізнатися у цьому собі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Запорука успіху Діви у справах – це вміння об'єктивно оцінювати свої сили. Протягом дня може виникнути ситуація, коли їй потрібна консультація фахівця. Можливо, Діві не вистачатиме інформації для роботи, а можливо, йдеться про застуду та звернення до лікаря. Так чи інакше, Діві слід пам'ятати про те, що одна голова добре, а дві краще. Якби кожен розраховував лише на себе, ми досі жили б у сирих первісних печерах.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези можуть відчувати бажання як слід подискутувати! Кажуть, що будь-яка жінка з нічого може зробити три речі: капелюшок, салат та скандал. Терези ж проігнорують перші дві, зосередившись на останній. Їхній бойовий настрій загрожує вилитися в суперечки – бажання Терезів довести оточуючим свою правоту буде непереборним. Єдиний вихід для оточуючих – це погодитися з аргументами Терезів: якщо їхня інтелектуальна перевага визнають, Терези будуть повністю задоволені.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон здатний відчувати невпевненість у всьому, за що він береться, і це не найкраще позначиться на його справах. Навіть якщо все йде гладко, Скорпіон здатний зазнавати маси коливань! Через це можливі затримки та пробуксування. Щоб уникнути проблем, Скорпіону необхідно з самого ранку налаштуватися на активний, діловий лад, розпочавши день із зарядки та контрастного душу. Невпевненість зніме як рукою, а життя заграє новими фарбами!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільець матиме шанс взяти на себе якісь нові зобов'язання, які принесуть йому нові перспективи. Мова може йти про пропозицію руки і серця, нову ділянку робіт, новий виток кар'єри тощо. Втім, навіть якщо цього не станеться, Стрілець може зіткнутися з ідеєю чи ситуацією, яка згодом виведе його життя на нову висоту. Зірки радять Стрільцю не боятися нових обов'язків та зобов'язань: шкурка вичинки варта. Тим більше, якщо ця овчинка – ціле золоте руно.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг зможе, якщо захоче, блиснути своїми пізнаннями у будь-якій розмові! Зірки наділяють його комунікабельністю та вмінням невимушено демонструвати співрозмовнику свою ерудицію. Це дозволить йому вигідно себе показати, наприклад, скласти іспит, підкорити своєю начитаністю співрозмовника, провести переговори, подати новий проект. В інтелектуальному спілкуванні Козерогу не буде рівних, а ерудиція буде актуальна у всьому, навіть у коханні.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Є велика ймовірність того, що Водолій захоче зайнятися облаштуванням свого будинку чи іншого особистого простору: машини, дачі, робочого місця. Більше того, господарність, що прокинулася в ньому, вимагатиме негайно підключити до цього інших – ідеї Водолія про облаштування побуту можуть відрізнятися глобалізмом, так що самотужки йому не обійтися. Близьким Водолія пощастить, якщо він обмежиться лише генеральним прибиранням – зі своїм розмахом цілком здатний затіяти і капітальний ремонт.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Душа Риб вимагатиме інтелектуальних та філософських бесід, тому головною метою для них стануть пошуки гідного співрозмовника. Втім, навіть якщо Риби такого не знайдуть, зірки обіцяють, що вони реалізують свою потребу в цікавому спілкуванні. Навіть просту дружню розмову Риби здатні звести до інтелектуальної суперечки або азартного змагання в ерудиції! Риби налаштовані сперечатися до хрипоти, але важливим буде не стільки результат, скільки сам процес емоційного обміну думками.