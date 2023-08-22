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22.08.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 серпня

Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

22 серпня очікується мінлива хмарність. Вранці та вдень невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 15 - 17°, вдень 27 - 29°.

Народні прикмети

  • Багато роси з ранку віщує спекотний день.
  • Якщо у цей день дме південний вітер, то зима буде малосніжною.
  • Якщо ніч ясна, а роси немає, слід чекати дощу.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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