22.08.2023 08:33 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 22 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 13 разів виїжджали на гасіння пожеж, 2 з яких спричинені обстрілами ворога.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, обидві пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Куп’янському районі.



21 серпня о 10:45 у Куп'янську ворожий снаряд влучив у приватний будинок, який відразу загорівся. Площа пожежі склала близько 150 кв.м. З вогнем боролись бійці 44-ї ДПРЧ. Вони подали в осередок горіння 2 пожежні стволи і вже о 13:14 ліквідували пожежу.



22 серпня о 00:36 ті ж самі бійці виїхали гасили пожежу до селища Куп’янськ-Вузловий. Там також прилетіло у приватну оселю, яка горіла на тій самій площі у 150 кв.м. Дана пожежу загасили о 03:08.



Жертв та постраждалих в обох випадках не зафіксовано.



Загалом протягом доби з 21 по 22 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт на місці влучання ворожих боєприпасів;

4 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

7 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 21 серпня у селі Шестакове Вовчанської громади стався підрив сільськогосподарської техніки на ворожій міні. Під час польових робіт 51-річний тракторист отримав мінно-вибухову травму, наїхавши ймовірно на протитанкову міну. Його госпіталізували до лікувального закладу у стані середньої важкості.