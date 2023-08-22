22.08.2023 08:54 Рита Парфенова

У Харкові встановили тривалість комендантської години на свята

23 та 24 серпня цього року, у Деь міста та День Незалежності України, тривалість дії комендантської години в місті Харків та Харківській області залишиться без змін.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомив очільник ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ. Комендантська година, як зазвичай, триватиме з 23:00 по 05:00.



Проте містян та мешканців області закликають бути максимально уважними та обережними. В останні дні ворог суттєво посилив обстріли цивільного населення та інфраструктури області.



«Росіяни вдаються до відверто терористичних атак, метою яких є завдання шкоди цивільним людям. Імовірність таких ударів в дні державних свят України є дуже високою», – сказав Синєгубов.



Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, уникайте скупчень людей. Бережіть себе та своїх близьких!