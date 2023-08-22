У Харкові встановили тривалість комендантської години на свята

23 та 24 серпня цього року, у Деь міста та День Незалежності України, тривалість дії комендантської години в місті Харків та Харківській області залишиться без змін.
Про це повідомив очільник ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ. Комендантська година, як зазвичай, триватиме з 23:00 по 05:00.
Проте містян та мешканців області закликають бути максимально уважними та обережними. В останні дні ворог суттєво посилив обстріли цивільного населення та інфраструктури області.
«Росіяни вдаються до відверто терористичних атак, метою яких є завдання шкоди цивільним людям. Імовірність таких ударів в дні державних свят України є дуже високою», – сказав Синєгубов.
Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, уникайте скупчень людей. Бережіть себе та своїх близьких!
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Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою, чи то навчання, наука чи планування. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Щорічно 22 серпня проходить Всеукраїнський День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків.
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