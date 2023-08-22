    
Главная Новини Харкова Влада У Харкові встановили тривалість комендантської години на свята
22.08.2023  08:54   Рита Парфенова

У Харкові встановили тривалість комендантської години на свята

23 та 24 серпня цього року, у Деь міста та День Незалежності України, тривалість дії комендантської години в місті Харків та Харківській області залишиться без змін.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомив очільник ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ. Комендантська година, як зазвичай, триватиме з 23:00 по 05:00.  

Проте містян та мешканців області закликають бути максимально уважними та обережними. В останні дні ворог суттєво посилив обстріли цивільного населення та інфраструктури області.

«Росіяни вдаються до відверто терористичних атак, метою яких є завдання шкоди цивільним людям. Імовірність таких ударів в дні державних свят України є дуже високою», – сказав Синєгубов.  

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, уникайте скупчень людей. Бережіть себе та своїх близьких!

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  командантська година, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 