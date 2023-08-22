22.08.2023 09:30 Рита Парфенова

На Харківщині зі зруйнованого російским снарядом будинку врятували жінку

Проти ночі 22 серпня місто Вовчанськ на Харківщині в котрий раз зазнало ворожих ударів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, близько 5:00 ворожий снаряд зруйнував приватний будинок у місті Вовчанськ.

Пожежі не виникло, проте під завалами опинилась його 57-річна мешканка. Жінку деблокували рятувальники 47-ї ДРПЧ.

На щастя врятована не зазнала ушкоджень. Їй лише надали психологічну допомогу.