На Харківщині зі зруйнованого російским снарядом будинку врятували жінку

Проти ночі 22 серпня місто Вовчанськ на Харківщині в котрий раз зазнало ворожих ударів.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, близько 5:00 ворожий снаряд зруйнував приватний будинок у місті Вовчанськ.
Пожежі не виникло, проте під завалами опинилась його 57-річна мешканка. Жінку деблокували рятувальники 47-ї ДРПЧ.
На щастя врятована не зазнала ушкоджень. Їй лише надали психологічну допомогу.
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Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою, чи то навчання, наука чи планування. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Щорічно 22 серпня проходить Всеукраїнський День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків.
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