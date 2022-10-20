20.10.2022 21:57 Дмитро Колонєй

Золоті яйця: ревізори АМКУ перевірять виправданість зростання вартості продукту

Антімонопольний комітет вирішив втрутитися у ситуацію навколо .



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Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Антімонопольний комітет України, цей котролючий ситуацію на ринку державний інститут вважає, що підвищення цін на яйця може не мати об'єктивних підстав, попри тяжкі економічні наслідки війни.

АМКУ вважає що:

загальна інфляція та зростання індексу споживчих цін на харчові продукти не корелюється зі стрімким зростанням вартості яєць, вартість кормів для курей залишається доволі низькою. про втрату поголів'я курей та виробничих потужностей комітету повідомив тільки один виробник – група компаній "Авангард" Олега Бахматюка (найбільший виробник яєць в Україні). відсутня інформація, яка б підтверджувала наявність об'єктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% за місяць

Тому АМКУ почав перевірку щодо суттєвого здорожчання курячих яєць протягом вересня та жовтня.