Золоті яйця: ревізори АМКУ перевірять виправданість зростання вартості продукту

Антімонопольний комітет вирішив втрутитися у ситуацію навколо .
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Антімонопольний комітет України, цей котролючий ситуацію на ринку державний інститут вважає, що підвищення цін на яйця може не мати об'єктивних підстав, попри тяжкі економічні наслідки війни.
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