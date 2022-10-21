21.10.2022 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 21 жовтня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 9%. Температура повітря +5°...+6°C (відчувається як +5°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 30%. Температура повітря +8°...+10°C (відчувається як +10°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+5°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Народні прикмети

Здавна день 21 жовтня вважався у народній метеорології днем похолодання. Погодні прикмети радять серйозно поставитися до підготовки до зими.



Якщо у цей день хмари низько розташовуються, то незабаром настануть холоди.



Миші риють нору в теплу сторону – отже, зима буде суворою.



Якщо 21 жовтня голуб почав ховати ніжку в пір'я – чекай на похолодання.



До цього дня береза не все листя скинула – сніг прийде пізно.



Місяць у колах видніється цієї ночі – чекай на туман.