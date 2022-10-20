20.10.2022 21:34 Дмитро Колонєй

Харків'яни ознайомили представників українських міст з чат-ботом «Харків - твій дім»

Презетація харків'ян відбулася на засіданні робочої групи Асоціацією міст України з відновлення критичної інфраструктури.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, зустріч провели в рамках проєкту «Створення та організація діяльності навчальної мережі міст з інтегрованого міського розвитку», який реалізується Асоціацією міст України. Темою засідання стали проблеми стану житлового господарства та проходження опалювального сезону 2022-2023 років в умовах військової агресії.

Досвідом Харкова з представниками органів місцевого самоврядування інших міст України поділилися директор Департаменту цифрової трансформації Галина Литвинець та директор Департаменту житлово-комунального господарства Віталій Мірошник.

Галина Литвинець повідомила, що внаслідок повномасштабного вторгнення у Харкові було пошкоджено 5,1 тис. будівель. Зокрема, понад 1,3 тис. об’єктів були зруйнувані внаслідок прямих влучань снарядів та ракет, з яких 900 - багатоквартирні будинки.

За її словами, через масовані обстріли з Харкова виїхало близько 700 тис. людей, перед якими постала проблема - відсутність доступу до актуальної інформації про стан їхнього будинку. Для вирішення цієї проблеми було розроблено міський чат-бот «Харків - твій дім». За його допомогою харків'яни в режимі онлайн можуть дізнатися, в якому стані знаходиться їхній будинок, та ухвалити виважене рішення про повернення додому. Як повідомила Галина Литвинець, з моменту запуску чат-боту ним скористалися майже 425 тис. разів.

Своєю чергою Віталій Мірошник розповів про підготовку місць тимчасового обігріву. Зокрема, він зазначив, що міська влада працює над тим, щоб Харків був у достатній кількості забезпечений мобільними палатками ДСНС. Також у місті зараз займаються облаштуванням найпростіших укриттів, в яких, у випадку пошкодження критичної інфраструктури, харків’яни зможуть зігрітися.

Зазначимо, що напрацювання робочої групи передадуть органам місцевого самоврядування та органам центральної виконавчої влади для вирішення проблем, які стосуються подолання наслідків російської агресії, відновлення громад і забезпечення мешканців системами життєзабезпечення та базовими послугами.