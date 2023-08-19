19.08.2023 15:51 Дмитро Колонєй

Ціни на овоч різко зросли: дізнайтеся на який саме

Нові тенденції на ринку пояснили експерти.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Agro News, підіймаються ціни на тепличні огірки.Тільки з початку поточного тижня ціна зросла в середньому на 23%, і сьогодні стаціонарні комбінати пропонують до продажу продукцію по 20-25 грн/кг. Комбінати України цього тижня знову підвищили відпускні ціни на огірки. Аналітики підкреслюють, що на сьогоднішній день тепличний огірок в Україні вже коштує в середньому на 33% дорожче, ніж у середині серпня минулого року.

Чому дорожчають огірки

обмежена пропозиція тепличного огірка на ринку, оскільки реалізацію цієї продукції на сьогоднішній день ведуть лише поодинокі українські комбінати.

високий попит на огірок у розпал сезону, тоді як пропозиція цієї продукції з місцевих господарств залишається дуже обмеженою.

різкі температурні перепади спровокували поширення хвороб огірка, що призводить до зниження вибірок у стаціонарних тепличних комбінатах. Зараз цю ситуацію посилюють спека та посуха.

скорочення виробництва огірка відкритого ґрунту цього року через проблеми з поливом.

Що буде далі з цінами на огірки

Подорожчання е тимчасовим явищем

Відпускні ціни на тепличні огірки почнуть знижуватися, як тільки більшість стаціонарних комбінатів вийдуть на повну потужність.