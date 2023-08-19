19.08.2023 16:19 Дмитро Колонєй

У Харкові потрапив за грати водій, який збив жінку на пішохідному переході

Засуджено нетверезого винуватця аварії у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 28 червня 2021 року близько о 3:30 у Харкові сталася ДТП. Водій автомобіля Ford Escort у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння, рухався по вул. Шевченка зі сторони вул. Омської у напрямку вул. Матюшенка. У цей час дорогу переходила 43-річна жінка, яка рухалась по пішохідному переходу.

Водій не переконався у безпеці руху, хоча мав об’єктивну можливість це зробити, не зменшив швидкість до зупинки автомобіля, не дав дорогу пішоходу і збив жінку. Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження. У подальшому їй було надано медичну допомогу.

Своїми діями водій порушив п.п. 2.9 а, 18.1 Правил дорожнього руху України.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.