09.08.2023 18:49 Дмитро Колонєй

Збив насмерть жінку у Харкові: засуджено винуватця трагедії на дорозі

Відправлено за грати водія, який погубив людину на переході у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 8 травня 2021 року мешканець м. Зміїв, за кермом «Dodge Journey», рухався із перевищення швидкості (65 км/год) у крайній лівій смузі по вул. Тюрінській в Харкові.

Наближаючись до пішохідного переходу та побачивши 71-річну жінку, яка переходила дорогу, водій не зменшив швидкість, в результаті чого збив бабусю, яка померла на місці аварії.

Своїми діями водій порушив вимоги п. 12.4, п. 12.3 Правил дорожнього руху України.

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави суд виніс щодо чоловіка обвинувальний вирок. Йому призначено покарання у виді п‘яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Обвинувачений у суді свою вину не визнав.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.