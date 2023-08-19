19.08.2023 14:56 Дмитро Колонєй

На Харківщині за допомогою французів планують відновити лікарню

Мільярдний проект на Харківщині передбачає, серед іншого, обладнання комплексу майданчиком для гелікопетрів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, за словами директора Департаменту містобудування та архітектури ХОВА Антона Коротовського, на Харківщині планують відновити у три черги Ізюмську центральну міську. Наразі ескізний проєкт Ізюмської лікарні проходить експертизу і після його затвердження можна буде розпочати розробку проєктно-кошторисної документації.

Збором коштів для відновлення установи займається Фундація Олени Зеленської, йде обговорення з французькими партнерами щодо допомоги у відбудові.

Відновять будівлю, яка постраждала внаслідок авіабомбардування.

Інше старе поліклінічне відділення, яке перебуває в аварійному стані, відповідно до висновку, не підлягає відновленню і замість нього спроєктували новий сучасний комплекс, де буде і майданчик для гелікоптера.

Орієнтована вартість робіт у лікарні наразі становить 1 млрд 230 млн грн. Окрім того, проєкт передбачає облаштування бомбосховища за усіма необхідними вимогами.