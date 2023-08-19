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19.08.2023  14:56   Дмитро Колонєй

На Харківщині за допомогою французів планують відновити лікарню

Мільярдний проект на Харківщині передбачає, серед іншого, обладнання комплексу майданчиком для гелікопетрів.

Планують відновити лікарню за допомогою французів на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, за словами директора Департаменту містобудування та архітектури ХОВА Антона Коротовського, на Харківщині планують відновити у три черги Ізюмську центральну міську. Наразі ескізний проєкт Ізюмської лікарні проходить експертизу і після його затвердження можна буде розпочати розробку проєктно-кошторисної документації.
 
Збором коштів для відновлення установи займається Фундація Олени Зеленської, йде обговорення з французькими партнерами щодо допомоги у відбудові.
 
Відновять будівлю, яка постраждала внаслідок авіабомбардування.
Інше старе поліклінічне відділення, яке перебуває в аварійному стані, відповідно до висновку, не підлягає відновленню і замість нього спроєктували новий сучасний комплекс, де буде і майданчик для гелікоптера.
 
Орієнтована вартість робіт у лікарні наразі становить 1 млрд 230 млн грн. Окрім того, проєкт передбачає облаштування бомбосховища за усіма необхідними вимогами.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  лікарня, харків
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