19.08.2023 14:11 Дмитро Колонєй

На Харківщині спіймали на гарячому жадібного до грошей службовця-вимогателя

Оголошено підозру посадовцю, який займався вимогательством на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, директор одного з комунальних підприємств Харківської області, на початку лютого 2022 року вимагав від жінки 15 тис. грн за оформлення технічної документації на будинок у Чугуївському районі. Погодившись на «угоду», вона передала ділку гроші. Проте через початок збройної агресії документи жінка так і не отримала.

Наприкінці липня 2023 року жінка знову звернулась до службовця та попросила передати документи на будинок. Він привіз документи, але заявив, що вона винна йому ще 12 тис. грн. Жінка передала йому необхідну суму.

15 серпня 2023 року директор знову зв’язався із жінкою та повідомив, що вона зобов‘язана йому передати ще 12 тис. грн за присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, на якій розташовано будинок.

17 серпня 2023 року ділок зустрівся з нею у Харкові та отримав черговий «транш», проте далеко втекти не вийшло — його затримали правоохоронці.

Наразі за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру за фактом одержання службовою особою хабаря, за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.