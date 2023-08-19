Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в Харкові та області, розповіли співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 19 серпня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
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