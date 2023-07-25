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25.07.2023  15:58   Дмитро Колонєй

На Харківщині знайшли мертвим хлопця, який зник безвісті

Сумно завершилися розшуки хлопця на Харківщині, який зник кілька днів тому.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 23 липня 2023 року з дому піщов 22-річний молодий чоловік у невідомому напрямку та зник. На пошуки зниклого були орієнтовані наряди поліції. 
 
У ході пошукових заходів богодухівські поліцейськи та небайдужі місцеві жителі виявили тіло 22-річного хлопця за містом у лісосмузі. Попередньо встановлено, що він покінчив життя самогубством. 
 
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою “самогубство”. Обставини та причини загибелі молодика з'ясовує слідство.
 

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Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, труп, харків, розшук, самогубство
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