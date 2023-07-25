25.07.2023 15:58 Дмитро Колонєй

На Харківщині знайшли мертвим хлопця, який зник безвісті

Сумно завершилися розшуки хлопця на Харківщині, який зник кілька днів тому.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 23 липня 2023 року з дому піщов 22-річний молодий чоловік у невідомому напрямку та зник. На пошуки зниклого були орієнтовані наряди поліції.

У ході пошукових заходів богодухівські поліцейськи та небайдужі місцеві жителі виявили тіло 22-річного хлопця за містом у лісосмузі. Попередньо встановлено, що він покінчив життя самогубством.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою “самогубство”. Обставини та причини загибелі молодика з'ясовує слідство.

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