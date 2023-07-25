25.07.2023 10:55 Віталій Хінєвіч

Двоє чоловік у Харківській області незаконно наловили риби на понад 163 тисячі гривень

Правопорушників було виявлено на Печенізькому водосховищі біля селища міського типу Старий Салтів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

22 липня 2023 року державні інспектори, спільно з працівниками Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області відповідно до Плану спільних заходів, викрили грубе порушення Правил рибальства на Печенізькому водосховищі поблизу смт Старий Салтів Чугуївського району Харківської області.

Так, о дев’ятій годині було виявлено двох громадян, які здійснювали лов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову, а саме сітками з льоси у кількості 6 шт. та виловили такі водні біоресурси: лящ – 28 екз., судак – 13 екз., лин – 11 екз., карась сріблястий – 6 екз., окунь – 6 екз., товстолобик – 4 екз., щука – 2 екз., плоскирка – 1 екз., білизна – 1 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 62 кг.

На осіб складено протоколи за ч.4 ст.85. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 163 540 грн. Заборонені знаряддя лову та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено. За даним фактом відомості внесені до ЄРДР.