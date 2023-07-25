25.07.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Які інфекційні хвороби реєстрували на Харківщині за перше півріччя

Інфекційними захворюваннями перехворіло 2,2% населення проти 4,2% у минулому році.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

За 6 місяців 2023 року з урахуванням грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в області зареєстровано 56687 випадків інфекційних захворювань проти 109849 за аналогічний період минулого року (зниження в 1,9 рази). Без урахування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій – 1801 випадок проти 1214 (зростання на 48,4%).

Інфекційними захворюваннями перехворіло 2,2% населення проти 4,2% у минулому році. Питома вага захворюваності дитячого населення дещо зросла і становить 32,6% проти 22,2% у 2022 році.

У розрізі окремих нозологічних форм у порівнянні з минулим роком відмічається зростання захворюваності сальмонельозом у 2,8 рази, шигельозом на 82,4%, гастроентероколітами з встановленим збудником на 65,4%, туберкульозом у 2,3 рази, хворобою Лайма у 5,5 рази, гострим вірусним гепатитом В на 31,8%, хронічними вірусними гепатитами: В – у 2,3 рази, С – у 2,4 рази, інфекційним мононуклеозом у 4,8 рази. Зросла ураженість населення педикульозом на 30,3%.

Знизився рівень захворюваності ротавірусним ентеритом на 58,3%, гастроентероколітами з невстановленим збудником на 64,1%, лямбліозом – у 3,5 рази, кашлюком – у 2,5 рази, ГРВІ – у 2,0 рази (у т.ч. COVID-19 – у 10,1 рази). Питома вага захворюваності на COVID-19 у структурі ГРВІ складає 11,7% проти 59,6% у минулому році.

Зареєстровано 287 випадків грипу, 16 випадків гострого вірусного гепатиту С, 3 випадки менінгококової інфекції, по 2 випадки кору, вірусного менінгіту та епідемічного паротиту, по 1 випадку криптоспоридіозу та лептоспірозу.

Не реєструвались випадки черевного тифу та паратифів, дифтерії, поліомієліту, лістеріозу, рикетсіозів, правцю, сибірки, бруцельозу, туляремії, орнітозу, кліщового вірусного енцефаліту, краснухи, малярії.

Зареєстровано 313 осіб, інвазованих гельмінтами та найпростішими, показник захворюваності зріс на 42,3%. Захворюваність дитячого населення складає 71,6%.

Звернулось за антирабічною допомогою з приводу укусів тваринами 1160 осіб, від диких тварин постраждало 12 осіб. Кількість осіб, які постраждали від нападу кліщів, зросла на 86,7%. Взято на облік 351 особу, з них 35,3% діти до 17 років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що медики врятували від смерті жінку в Харківській області.