15.11.2023 16:55 Віталій Хінєвіч

На Харківщині заміновані поля обстежують чотирилапі іноземні сапери (фото, відео)

Шість неймовірних бельгійських вівчарок, які проходили тренування у виявленні тротилу були передані Державній Службі з надзвичайних ситуацій в рамках співпраці з норвезькою організацією "NPA".

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

З 2006 року у Державній Службі з надзвичайних ситуацій функціонує єдиний кінологічний центр на базі Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України у місті Ромни, Сумської області. Початково спрямований на пошук і рятування, центр вдосконалює свою діяльність, включаючи підготовку собак-детекторів для розмінування за стандартами Європейського Союзу та у співпраці з міжнародними партнерами.

В 2014 році було розпочато підготовку мінно пошукових собак, що є новітнім етапом в українській системі. Запрошення фахівців від "NPA" допомогло вивчити передовий досвід у цьому напрямку, роблячи крок уперед у галузі безпеки.

Після вражаючого візиту до кінологічного центру в Боснії, фахівці ДСНС та "NPA" підписали меморандум про співпрацю у 2022 році. Тепер українські кінологи отримали підготовку за європейськими стандартами.

З побудованою базою на території Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України та сертифікацією за участю інструкторів "NPA", службові собаки готові до дій за призначенням. Здатність виконувати роботи пов’язаних з гуманітарним розмінуванням стала ще ефективнішою.

Уперше, службові собаки Альф та Квад були використані для гуманітарного розмінування на деокупованих територіях Харківської області. Їхні здібності виявилися невід'ємною частиною міжнародного безпекового зусилля.

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