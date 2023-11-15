На Харківщині заміновані поля обстежують чотирилапі іноземні сапери (фото, відео)
Шість неймовірних бельгійських вівчарок, які проходили тренування у виявленні тротилу були передані Державній Службі з надзвичайних ситуацій в рамках співпраці з норвезькою організацією "NPA".
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
З 2006 року у Державній Службі з надзвичайних ситуацій функціонує єдиний кінологічний центр на базі Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України у місті Ромни, Сумської області. Початково спрямований на пошук і рятування, центр вдосконалює свою діяльність, включаючи підготовку собак-детекторів для розмінування за стандартами Європейського Союзу та у співпраці з міжнародними партнерами.
В 2014 році було розпочато підготовку мінно пошукових собак, що є новітнім етапом в українській системі. Запрошення фахівців від "NPA" допомогло вивчити передовий досвід у цьому напрямку, роблячи крок уперед у галузі безпеки.
Після вражаючого візиту до кінологічного центру в Боснії, фахівці ДСНС та "NPA" підписали меморандум про співпрацю у 2022 році. Тепер українські кінологи отримали підготовку за європейськими стандартами.
З побудованою базою на території Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України та сертифікацією за участю інструкторів "NPA", службові собаки готові до дій за призначенням. Здатність виконувати роботи пов’язаних з гуманітарним розмінуванням стала ще ефективнішою.
Уперше, службові собаки Альф та Квад були використані для гуманітарного розмінування на деокупованих територіях Харківської області. Їхні здібності виявилися невід'ємною частиною міжнародного безпекового зусилля.