15.11.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

Мешканці Харкова встановили рекорд із передачі показань електроенергії

Лідерство серед дистанційних способів передачі показів традиційно утримує мобільний додаток “Харенерго”.

Понад 463 тисячі власників особових рахунків передали показання електролічильників за жовтень 2023 року за допомогою електронних сервісів АТ “Харківобленерго”. З них 237 тисяч, або 51%, - через мобільний додаток "Харенерго", передає РЕДПОСТ.

Це рекордний показник з початку війни і другий результат за увесь час роботи електронних сервісів товариства.

Впевнене лідерство серед дистанційних способів передачі показів традиційно утримує мобільний додаток “Харенерго”. Більше того, частка показань, переданих через застосунок, стрімко зросла з довоєнних 35% до теперішніх 51%.

Друге місце за популярністю – особистий кабінет на сайті товариства: таким способом передають показання 17% споживачів. Ще близько 20% власників особових рахунків використовують для цього sms-повідомлення, банер-посилання на сайті "Харківобленерго", а також чат-бот у Viber.

«Абсолютний рекорд передачі показів було зафіксовано у лютому 2022 року. Тоді 475 тисяч наших споживачів передали показання електролічильників за січень. Потім почалася повномасштабна війна, багато кому довелося покинути свої домівки, і людям з зрозумілих причин було не до цього.

Проте десь з початку цього року ми почали фіксувати поступове зростання, і уже в серпні цифра переданих показань перетнула позначку в 400 тисяч. Це вже практично наші довоєнні результати», - йдеться у повідомленні.

Про всі способи передачі показань за допомогою електронних сервісів можна дізнатися на сайті.

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