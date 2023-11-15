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15.11.2023  17:34   Дмитро Колонєй

На Харківщині розшукують та судитимуть очільницю коледжу, яка слугувала окупантам

Чим займалася жінка під час окупації міста Харківщини з'ясували правоохоронці.

Розшукують та судитимуть очільницю коледжу, яка слугувала окупантам на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 39-річна мешканка Куп’янська перейшла на бік ворога
 
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  • погодилась очолити навчальний заклад, створений окупантами на матеріально-технічній базі місцевого медколеджу;
  • добровільно обійняла посаду «директора» «Купянского медицинского колледжа имени Марии Шкарлетовой»;
  • з’їздила до РФ та пройшла перепідготовку в «Курском институте развития образования» для впровадження російських стандартів освіти у медколеджі;
  • повідомила викладачам та батькам студентів про викладання навчальних предметів виключно російською мовою;
  • проводила наради, присвячені процесу русифікації в закладі.
 
Наразі колаборантка перебуває у розшуку. Її судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.
 
Жінці загрожує до трьох років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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