15.11.2023 17:34 Дмитро Колонєй
На Харківщині розшукують та судитимуть очільницю коледжу, яка слугувала окупантам
Чим займалася жінка під час окупації міста Харківщини з'ясували правоохоронці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 39-річна мешканка Куп’янська перейшла на бік ворога
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погодилась очолити навчальний заклад, створений окупантами на матеріально-технічній базі місцевого медколеджу;
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добровільно обійняла посаду «директора» «Купянского медицинского колледжа имени Марии Шкарлетовой»;
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з’їздила до РФ та пройшла перепідготовку в «Курском институте развития образования» для впровадження російських стандартів освіти у медколеджі;
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повідомила викладачам та батькам студентів про викладання навчальних предметів виключно російською мовою;
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проводила наради, присвячені процесу русифікації в закладі.
Наразі колаборантка перебуває у розшуку. Її судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.
Жінці загрожує до трьох років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
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