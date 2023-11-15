15.11.2023 17:34 Дмитро Колонєй

На Харківщині розшукують та судитимуть очільницю коледжу, яка слугувала окупантам

Чим займалася жінка під час окупації міста Харківщини з'ясували правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 39-річна мешканка Куп’янська перейшла на бік ворога

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погодилась очолити навчальний заклад, створений окупантами на матеріально-технічній базі місцевого медколеджу;

добровільно обійняла посаду «директора» «Купянского медицинского колледжа имени Марии Шкарлетовой»;

з’їздила до РФ та пройшла перепідготовку в «Курском институте развития образования» для впровадження російських стандартів освіти у медколеджі;

повідомила викладачам та батькам студентів про викладання навчальних предметів виключно російською мовою;

проводила наради, присвячені процесу русифікації в закладі.

Наразі колаборантка перебуває у розшуку. Її судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Жінці загрожує до трьох років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.