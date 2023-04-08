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08.04.2023  17:35   Віталій Хінєвіч

Викрили чоловіка, який працював на окупантів у Харківській області

За даними слідства, колишній спеціаліст Управління земельних ресурсів і екології Куп’янської міської ради з березня минулого року, під час окупації Куп’янщини, активно співпрацював з представниками держави-агресорки.

колаборант
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.
 
Колаборант обійняв псевдопосаду «головного спеціаліста відділу природних ресурсів і екології» так званої «Військово-цивільної адміністрації м. Куп'янськ». 
 
Обвинувачений виконував всі вказівки нової «влади» та отримував заробітну плату в російських рублях.  
 
Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 66-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
 
Колаборанта судитимуть заочно у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.
 
Досудове розслідування проводили слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині двоє людей постраждали від вибухонебезпечних предметів.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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