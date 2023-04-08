Викрили чоловіка, який працював на окупантів у Харківській області

У цей день вам особливо привабливим здаватиметься все нове та незвідане або як мінімум не надто звичне та банальне.

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.