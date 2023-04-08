08.04.2023 18:05 Віталій Хінєвіч

Жителям Харківської області надали гуманітарну допомогу

Правоохоронці за підтримки волонтерів доставила гуманітарний вантаж людям.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

400 продуктових наборів передали пенсіонерам, людям з обмеженими фізичними можливостями та малозабезпеченим жителям селищ Кутьківка та Західне Дворічанської ОТГ.

Населені пункти Дворічанської ОТГ перебувають практично на лінії фронту і щодня потерпають від російських обстрілів, тому склалася дуже важка ситуація з підвозом продуктів, медпрепаратів і предметів першої необхідності.

Помічник начальника ГУНП в Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслав Марков разом з представником фонду «Доктора Ісаєнка» Дмитром Маліком та працівниками Куп'янського райвідділу поліції відвідали населені пункти.

Громадянам роздали засоби особистої гігієни та пакунки з макаронами, крупами, соняшниковою олією та м'ясними консервами.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області правоохоронці та громадяни розшукували хлопчика.



