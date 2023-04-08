08.04.2023 18:35 Віталій Хінєвіч

В Укргідромедцентрі показали грозу, яка перелякала харків'ян (відео)

З приходом весни можна спостерігати метеорологічні явища, такі як грози та шквали.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

7 квітня у Харкові синоптики зафіксували опади у вигляді дощу та грози. Деяких харків'ян злякав гучний гуркіт блискавки.

«Температура повітря починає підвищуватися, тому поступово вже активізуються небезпечні явища теплого періоду. На відео гроза у Харкові 7 квітня, тому будьте готові до такого явища і відповідних звуків»,- розповіли синоптики.

Раніше РЕДПОСТ писав, що синоптики представили шкалу, яка відображає зміни клімату.



