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08.04.2023  18:35   Віталій Хінєвіч

В Укргідромедцентрі показали грозу, яка перелякала харків'ян (відео)

З приходом весни можна спостерігати метеорологічні явища, такі як грози та шквали.

блискавка
Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
7 квітня у Харкові синоптики зафіксували опади у вигляді дощу та грози. Деяких харків'ян злякав гучний гуркіт блискавки.
 
«Температура повітря починає підвищуватися, тому поступово вже активізуються небезпечні явища теплого періоду. На відео гроза у Харкові 7 квітня, тому будьте готові до такого явища і відповідних звуків»,- розповіли синоптики.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що синоптики представили шкалу, яка відображає зміни клімату.


Источник:   Укргідрометцентр
 Тэги:  харків, події
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