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09.04.2023  16:18   Дмитро Колонєй

На Харківщині евакуювали десятки дітей за два тижні

На Харківщині допомагають виїхати людям із населених пунктів, які розташовані вздовж лінії розмежування.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із просиланням на директора Департаменту цивільного захисту ХОВА Івана Сокола, упродовж останніх двох тижнів з території Харківського району евакуювали 26 дітей. Наразі процес добровільної евакуації триває.
 
Зокрема, завдяки ефективній координації ХОВА, органів місцевої влади та волонтерів 6 березня з прикордонного села Борисівка Харківського району вдалося вивезти 15-річного підлітка.
 
Як розповів керіник депатаменту, кілька тижнів вмовляли хлопця покинути небезпечну територію, але підліток категорично відмовлявся покидати домівку.  
 
Зі свого боку керівник громадської організації «Я врятований» Дмитро Ложенко, дізнавшись про складну ситуацію, волонтери негайно вирішили допомогти.
 
«При взаємодії з обласною військовою адміністрацією наші хлопці поїхали туди, зустрілися з Євгеном, поспілкувалися і домовилися про добровільну евакуацію. Тепер він у відносній безпеці. Триває процес адаптації хлопця», – розповів Дмитро Ложенко.
 
За словами 15-річного Євгена, в селі залишилася його бабуся, якій він допомагав по господарству. 
 
«Мені не хотілося покидати свій дім. Майже весь час я займався домашніми справами. Коли був інтернет, відвідував шкільні уроки онлайн, але частіше зв'язку немає. Я розумію, що у селі небезпечно, тож якийсь час житиму з батьком у Харкові. За першої ж можливості хочу повернутися у село», – розповів Євген.
 
Наразі сім'я Євгена перебуватиме в одному з міських гуртожитків, де створені необхідні умови для повноцінного життя підлітка і дорослих, зазначив Іван Сокол.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці евакуювали дітей та жінок з небезпечної зони Харківщини.

 


Источник:   ХОВА
 Тэги:  евакуація, діти, харків, агрессия россии
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