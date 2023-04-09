09.04.2023 16:00 Євген Клочко

Як очистити акрилову ванну: народні засоби, які працюють

Акрилові ванни дуже чутливі до агресивної хімії, тому їх непросто утримувати у чистоті. Спеціальні готові засоби досить дорогі і не завжди дають бажаний результат, особливо, якщо ванна з часом пожовкла. Журналісти РЕДПОСТ пропонують своїм читачам спробувати народні копійчани миючі засоби, які можна використовувати постійно.

Харчова сода з водою

Змішайте три частини харчової соди та одну частину води. Отриману пасту нанесіть на брудні ділянки ванни та залиште на 15 хвилин. Після цього змийте теплою водою.

Оцет із водою

Змішайте в рівних пропорціях 9% оцет та воду. За допомогою пульверизатора нанесіть отриманий розчин на поверхню ванни та залиште на 15 хвилин. Потім ретельно промийте її теплою водою.

Харчова сода та оцет з водою

Можна спробувати очистити акрилову ванну комбінацією двох попередніх засобів. Для цього потрібно спочатку нанести пасту із соди на забруднені ділянки ванни, потім розпорошити по її поверхні суміш оцту з водою. Через 15 хвилин добре змити теплою водою.

Лимонний сік із водою

Змішайте в пульверизаторі рівні частини лимонного соку та води, обробіть поверхню ванни цим розчином і залиште на 10-15 хвилин. Після цього промийте теплою водою ванну.

Сіль та оцет

Приготуйте розчин із солі та 9% оцту, змішавши їх у рівних пропорціях у пульверизаторі. Після того як розчиниться сіль, обробіть поверхню ванни цим розчином і залиште на 15 хвилин. Потім змийте розчин теплою водою.

Всі ці засоби добре видаляють жовтизну, очищають акрилову ванну від бруду, не руйнуючи її поверхню. Але для підтримки її в чистоті ними треба користуватися регулярно.

Не рекомендується використовувати для очищення акрилової ванни абразивні та хімічні засоби, відбілювачі або розчинники, оскільки вони можуть пошкодити поверхню та зіпсувати зовнішній вигляд ванни.



