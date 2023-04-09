09.04.2023 15:32 Дмитро Колонєй

На чемпіонаті України з регбі буде виступати збірна Харківщини

В умовах війни на Харківщині об’єднали дві регбійні команди у збірну.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Управління у справах молоді та спорту ХОВА, у збірну команду Харківської області увійшли гравці регбійних клубів «Олімп» та «Легіон ХIII». Завдяки цьому команда зможе зібрати повний склад гравців, адже багато хто зі спортсменів зараз захищає Україну у лавах ЗСУ. ХОВА надасть усю необхідну підтримку збірній при командируванні на змагання та проведенні навчально-тренувальних зборів», – наголосив Костянтин Ананченко.

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Президент Федерації регбі Харківської області Роман Бихов зазначив, що це об'єднання дозволить збірній Харківщини взяти участь у чоловічій суперлізі в олімпійському виді спорту – регбі-7.

«Тепер гравці з Харківщини зможуть змагатися у національних турнірах України, також ми готуємось до виступу в I турі Чемпіонату України регбі-7, який відбудеться на початку травня в Хмельницькому», – розповів Роман Бихов.

Нагадаємо, на Харківщини через бойові дії проведення будь-яких спортивних заходів забороне.



