09.04.2023 17:45 Дмитро Колонєй

Скільки ложок цукру можна їсти на день: результат медичного дослідження

Медичні експерти з'ясували, яким обсягом "білої смерті" варто обмежити себе для покращення здоров'я.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Medical Xpress, дослідники з Китаю та США провели всеосяжний огляд, щоб оцінити вплив цукру на здоров'я людини. Вони узагальнили та проаналізували попередні 73 метааналізи з 8 601 статей, що охоплюють 83 результати для здоров'я дорослих та дітей.

Високий рівень доказів

Найбільш переконливо вченими доведено, що є значні шкідливі зв'язки між споживанням харчового цукру та 18 ендокринними або метаболічними наслідками, включаючи діабет, подагру та ожиріння; 10 серцево-судинних наслідків, включаючи високий кров'яний тиск, серцевий напад та інсульт; сім результатів раку, включаючи рак молочної залози, простати та підшлункової залози; та 10 інших результатів, включаючи астму, карієс, депресію та смерть.

Середній рівень доказів

споживання підсолоджених цукром напоїв впливає на збільшення маси тіла при найвищому споживанні порівняно з найнижчим, тоді як будь-яке споживання цукру порівняно з його відсутністю було пов'язане зі збільшенням накопичення жиру в печінці та м'язах.Низький рівень доказів

Низький рівень доказів

збільшення споживання цукрозміщувальних напоїв на одну порцію на тиждень було пов'язане з підвищенням ризику подагри на 4 %, а збільшення споживання цукромістких напоїв на 250 мл на день було пов'язане з підвищенням ризику подагри на 17 % і 4 % вище за ризик ішемічну. хвороби серця та смерті відповідно.

Кожні 25 г/добове збільшення споживання фруктози було пов'язане з 22-відсотковим підвищенням ризику раку підшлункової залози.

В цілому, немає достовірних даних, що свідчать про позитивний зв'язок між споживанням харчового цукру та будь-якими наслідками для здоров'я, за винятком гліоми головного мозку, загального холестерину, діабету 2 типу та смертності від серцево-судинних захворювань. Однак дослідники кажуть, що ці сприятливі асоціації не підтверджуються переконливими доказами, і ці результати слід інтерпретувати обережно.

Рекомендації спеціалістів

скоротити споживання доданих цукрів приблизно до рівня нижче 25 г/день (шість чайних ложок); обмежити кількість підсолоджених цукром напоїв до менше однієї порції на тиждень. обмеження споживання (приблизно 200-355 мл на тиждень).

Зазначимо, що побоювання за шкідливе для здоров'я надмірне споживання цукру спонукало Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) та інші організації запропонувати скоротити споживання вільних або доданих цукрів до рівня менше 10% від загального добового споживання енергії.



