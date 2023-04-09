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09.04.2023  18:18   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв прикордонні населені пункти Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом доби окупанти обстріляли 8 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Козача Лопань, Мала Данилівка, Гатище, Устинівка, Мілове, Великий Бурлук та Тополі.
  • На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали 4 селища Харківщини: Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне.
 
Нагадаємо. раніше РЕДПОСТ писав. що окупанти вдвічі частіше почали здаватися в полон.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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