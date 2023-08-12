12.08.2023 18:00 Дмитро Колонєй
З якими проблемами стикаються українські біженці у Чехії
Як живуть та працюють українці у Чехії, згідно соцопитуванню
Як повідомлє РЕДПОСТ
, із посиланням на КОНТРАКТ.ua, соціологічна організація PAQ Research спільно з Інститутом соціології Академії наук Чеської Республіки у червні 2023 року опитали українських біженців про їхній рівень життя.
Участь взяли 1425 сім'ї, в яких проживає 3789 людей, у тому числі 1203 дитини.
Результати опитування
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68% біженців живуть за межею бідності,
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45% сімей зі своїми заощадженнями могли б протриматися менше місяця.
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67% економічно активних біженців вже знайшли роботу, але
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понад 40% з них виконують роботу значно нижчу за свою кваліфікацію.
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третина респондентів заявили, що вони працюють без соціального та медичного страхування та відпусток.
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дві третини біженців заробляють лише до 150 крон на годину (6 євро – ред).
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чверті людей треба мати більше роботи, щоб прогодувати себе
Найбільші проблеми українців при працевлаштуванні
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Недостатнє знання чеської мови – 71%;
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Неможливість організувати догляд за дітьми – 29%;
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Проблеми з визнанням освіти з України – 28%.
Близько половини біженців (49%) живуть в орендованому житлі. Із 1 липня держава оплачує проживання понад 150 днів тільки вразливим категоріям втікачів від війни. Соціологи вважають, що зміна схеми державної підтримки може спонукати деяких українців приховувати доходи. У червні допомогу отримали 60% біженців. "У розрахунок гуманітарної допомоги входить 100% доходу домогосподарства. Якщо легальний дохід збільшиться на 1 крону, допомога також зменшиться на 1 крону, а загальний дохід не збільшиться. Це демотивує від збільшення легальних доходів, держава програє в меншому зборі податків і зборів", – пояснив соціолог Даніель Прокоп. Він пропонує при нарахуванні допомоги брати до уваги лише частину трудового доходу. "Це може бути 70% доходу від роботи, як у випадку з чеськими домогосподарствами, які звертаються за фінансовою допомогою", - припускає експерт.
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