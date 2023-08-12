На Харківщині ворог посилює авіаудари та наступає на трьох ділянках фронту

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Читайте також: Загарбники вбили жінку біля власного будинку на Харківщині
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив інформацію речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого про потужне угруповання ворога на Куп’янському напрямку Харківщини, яке посиленними обстрілами (понад 300 снарядів за добу) по позиціях ЗСУ, авіанальотами та атаками намагається прорвати оборону українских військ.
Комментариев: 0
День надзвичайно вдалий для вирішення складних питань. Ви маєте всі шанси докопатися до самої суті і довести будь-яку справу до остаточної ясності.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Уночі йтиме дощ із грозою. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається.
Щорічно 12 серпня відзначається Міжнародний день молоді.
влажность:
давление:
ветер: