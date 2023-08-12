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12.08.2023  18:49   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог посилює авіаудари та наступає на трьох ділянках фронту

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Гур’ївого Козачка Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Харківщини: Уди, Стрілеча, Охрімівка.

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  • На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районі Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти Харківщини, як Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове.

Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ наводив інформацію речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого про потужне угруповання ворога на Куп’янському напрямку Харківщини, яке посиленними обстрілами (понад 300 снарядів за добу) по позиціях ЗСУ, авіанальотами та атаками намагається прорвати оборону українских військ. 

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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