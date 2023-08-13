13.08.2023 13:34 Рита Парфенова

На Харківщині від збройної агресії постраждали 298 дітей

Більше ніж 1597 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

Як повіломляє РЕДПОСТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора, станом на ранок 13 серпня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 500 дітей загинули та понад 1097 отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 485, Харківській - 298, Київській - 129, Херсонській - 118, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 94, Чернігівській - 71, Луганській - 67.



Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 серпня 2023 року.







