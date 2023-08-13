    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині від збройної агресії постраждали 298 дітей
13.08.2023  13:34   Рита Парфенова

На Харківщині від збройної агресії постраждали 298 дітей

Більше ніж 1597 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

діти війна

Як повіломляє РЕДПОСТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора, станом на ранок 13 серпня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 500 дітей загинули та понад 1097 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 485, Харківській - 298, Київській - 129, Херсонській - 118, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 94, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 серпня 2023 року.




 

Источник:   Офіс Генерального прокурора
 Тэги:  діти, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.08 Надзвичайні події У Харкові розшукували у темряві зниклу безвісті дівчину 12.08 Суспільство На Харківщині дітей привчать до волонтерської діяльності 12.08 Надзвичайні події Дівчина сховалася від матері у друзів на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 