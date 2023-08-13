13.08.2023 12:36 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 12 серпня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 71 вибуховий предмет.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 12 серпня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 3,8 га території, з них 6311 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 5,2 км ліній електропередач і 8 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 71 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 31 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 152 саперів та 65 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3445 га території, 278 км автомобільних доріг, 2410 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 191 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 75 тис. 273 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ. писав, що на Харківщині підірвався трактор, переобладнаний для розмінування полів.