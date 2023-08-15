Прогноз погоди у Харкові на 15 серпня

Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
15 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 14–16°С, вдень 28–30°С.
Якщо жаби заквакали, варто чекати на дощ, якщо ж різко замовкли, то буде сильний вітер.
Північно-східний вітер віщує поганий урожай зернових.
Наші пращури помітили, яка погода цього дня – такий і вересень буде.
А по тому, які дні 15-19 серпня, визначали погоду на вересень-січень.
Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору: оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.
Щороку 15 серпня в Україні відзначають День археолога.
влажность:
давление:
ветер: