15.08.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 серпня

Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

15 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.



Вітер північний, 5–10 м/с.



Температура повітря: вночі 14–16°С, вдень 28–30°С.

Народні прикмети

Якщо жаби заквакали, варто чекати на дощ, якщо ж різко замовкли, то буде сильний вітер.

Північно-східний вітер віщує поганий урожай зернових.



Наші пращури помітили, яка погода цього дня – такий і вересень буде.



А по тому, які дні 15-19 серпня, визначали погоду на вересень-січень.