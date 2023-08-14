Ворожою ракетою поранені хлопчик та його бабуся на Харківщині: відео перших хвилин після обстрілу

14.08.2023 21:12 Рита Парфенова

У селі Бугаївка Вовчанської громади внаслідок російського обстрілу постраждала 62-річна жінка та 14-річний онук.



За його словами, ворог вдарив по Чугуївському району касетними снарядами з РСЗВ.



«На цьому відео - бабуся з онуком. 14-річний хлопчик просто їхав на велосипеді - отримав осколкові поранення в шию, його бабуся також постраждала», – розповів Болвінов.

Правоохоронець зазначив, що неподалік міста обстрілу були слідчі поліції, які встигли надати допомогу постраждалим.

«Один з наших слідчих отримав контузію. Після того, як допоміг цивільним, звернувся до медиків і сам, зараз його стан не викликає занепокоєнь», – розповів Болвінов.

Він додав, що під обстріл потрапили і поліцейські, пошкоджено автомобілі працівників.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 14 квітня, окупанти обстріляли село Бугаївка Чугуївського району.