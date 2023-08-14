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14.08.2023  21:12   Рита Парфенова

Ворожою ракетою поранені хлопчик та його бабуся на Харківщині: відео перших хвилин після обстрілу

У селі Бугаївка Вовчанської громади внаслідок російського обстрілу постраждала 62-річна жінка та 14-річний онук.

 
Подробиці трагедії у Чугуївському районі розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, ворог вдарив по Чугуївському району касетними снарядами з РСЗВ.

«На цьому відео - бабуся з онуком. 14-річний хлопчик просто їхав на велосипеді - отримав осколкові поранення в шию, його бабуся також постраждала», – розповів Болвінов.
 
Правоохоронець зазначив, що неподалік міста обстрілу були слідчі поліції, які встигли надати допомогу постраждалим.
 
«Один з наших слідчих отримав контузію. Після того, як допоміг цивільним, звернувся до медиків і сам, зараз його стан не викликає занепокоєнь», – розповів Болвінов.

Він додав, що під обстріл потрапили і поліцейські, пошкоджено автомобілі працівників.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 14 квітня, окупанти обстріляли село Бугаївка Чугуївського району.

 

Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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