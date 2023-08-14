Ворожою ракетою поранені хлопчик та його бабуся на Харківщині: відео перших хвилин після обстрілу

У селі Бугаївка Вовчанської громади внаслідок російського обстрілу постраждала 62-річна жінка та 14-річний онук.
Він додав, що під обстріл потрапили і поліцейські, пошкоджено автомобілі працівників.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 14 квітня, окупанти обстріляли село Бугаївка Чугуївського району.
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День вимагає більшої чіткості та конкретності. Будь-які неясності та невизначеності викликатимуть роздратування – і ваше, і оточуючих.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
14 серпня православний світ відзначає перший Спас, він називається Медовий чи Маковей.
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