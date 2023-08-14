14.08.2023 20:31 Рита Парфенова

Ворог завдав ударів по селищам Харківської області

Протягом доби 14 серпня військові рф здійснили обстріли понад 15 населених пунктів Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Стрілеча, Лук’янці.



На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка, Загризове Борівської громади. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новомлинськ, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Подоли, Бугаївка.