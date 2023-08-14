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14.08.2023  20:31   Рита Парфенова

Ворог завдав ударів по селищам Харківської області

Протягом доби 14 серпня військові рф здійснили обстріли понад 15 населених пунктів Харківщини.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Стрілеча, Лук’янці.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка, Загризове Борівської громади. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новомлинськ, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Подоли, Бугаївка.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 серпня 2023 року.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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