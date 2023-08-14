Ворог завдав ударів по селищам Харківської області

Протягом доби 14 серпня військові рф здійснили обстріли понад 15 населених пунктів Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Стрілеча, Лук’янці.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка, Загризове Борівської громади. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новомлинськ, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Подоли, Бугаївка.
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День вимагає більшої чіткості та конкретності. Будь-які неясності та невизначеності викликатимуть роздратування – і ваше, і оточуючих.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
14 серпня православний світ відзначає перший Спас, він називається Медовий чи Маковей.
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