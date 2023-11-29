29.11.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 листопада

Весь день у Харкові буде хмарним. Ввечері сильний дощ, який йтиме майже весь день, закінчиться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

29 листопада очікується хмарна погодаВночі невеликий сніг, мокрий сніг з переходом у дощ, слабка ожеледь. Вдень дощ, часом з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с; вранці та вдень пориви 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі 1 - 3° морозу, вдень 4 - 6° тепла.

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Народні прикмети

Цього дня може бути як відлига, так і справжня холоднеча.

Якщо вітер сильно розхвилювався, то незабаром настане справжня зимова погода.

Сніг цього дня обіцяє сильні хуртовини найближчим часом.

Якщо стоїть вітряна погода, то зима буде сніжною та холодною.

Пішов дощ — холодний сезон буде м’яким.