Прогноз погоди у Харкові на 29 листопада

Весь день у Харкові буде хмарним. Ввечері сильний дощ, який йтиме майже весь день, закінчиться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
29 листопада очікується хмарна погодаВночі невеликий сніг, мокрий сніг з переходом у дощ, слабка ожеледь. Вдень дощ, часом з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с; вранці та вдень пориви 15 - 20 м/с.
Температура повітря: вночі 1 - 3° морозу, вдень 4 - 6° тепла.
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Постарайтеся поважати інтереси та почуття оточуючих. Будь-яке необережне слово може спричинити надзвичайно гостру реакцію.
Весь день у Харкові буде хмарним. Ввечері сильний дощ, який йтиме майже весь день, закінчиться.
29 листопада в Україні та світі святкують Міжнародний день правозахисниць.
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