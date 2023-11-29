    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 29 листопада
29.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 листопада

Весь день у Харкові буде хмарним. Ввечері сильний дощ, який йтиме майже весь день, закінчиться.

дощ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

29 листопада очікується хмарна погодаВночі невеликий сніг, мокрий сніг з переходом у дощ, слабка ожеледь. Вдень дощ, часом з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с; вранці та вдень пориви 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі 1 - 3° морозу, вдень 4 - 6° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • Цього дня може бути як відлига, так і справжня холоднеча.
  • Якщо вітер сильно розхвилювався, то незабаром настане справжня зимова погода.
  • Сніг цього дня обіцяє сильні хуртовини найближчим часом.
  • Якщо стоїть вітряна погода, то зима буде сніжною та холодною.
  • Пішов дощ — холодний сезон буде м’яким.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.11 Погода Прогноз погоди у Харкові на 28 листопада 27.11 Погода Прогноз погоди у Харкові на 27 листопада 26.11 Погода Прогноз погоди у Харкові на 26 листопада
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 