11.05.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині жінку судитимуть за колабораціонізм

За даними слідства, під час окупації селища міського типу Шевченкове Куп’янського району місцева мешканка перейшла на бік загарбників.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У серпні минулого року 38-річна жінка добровільно обійняла посаду «в. о. завідуючої Шевченківського відділення Територіального центру соціального обслуговування ВЦА Куп’янського району Харківської області». Колаборантка виконувала вказівки керівництва окупаційної адміністрації, брала участь у нарадах і проводила збори підлеглих. Крім того, жінка організовувала прийом на роботу нових співробітників, складала графіки роботи працівників.

Для створення позитивного іміджу окупаційної влади колаборантка отримувала так звану «гуманітарну допомогу» від рф і пропагандистську газету «Харьков Z» та в подальшому розповсюджувала їх серед підлеглих.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Справу розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 38-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині заарештовано керівника управління фінансів при окупантах.



