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11.05.2023  17:18   Дмитро Колонєй

Відключення електрики: чи будуть вони влітку

В жаркий літній період наступає другий пік по споживанню електроенергії.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами голови комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андріяа Герус в ефірі телемарафону, перший пік споживання електроенергії - зимовий, особливо в морозні місяці. Інший - літній, під час спеки, коли використовується охолодження.
 
Цього року в липні, серпні й можливо навіть в другій половині червня очікуються певні пікові навантаження. Внаслідок масованих ракетних обстрілів ризики для енергосистеми залишаються.
 
"Але чи є великим ризик того, що будуть масові або постійні відключення? Я думаю, що такий ризик мінімальний",  - зазначив експерт.
 

Чому українці можуть не зіткнутися із проблемою відключень електрики влітку 

 
  • різниця між літнім місяцем і зимовим - в трохи нижчому споживанні;
  • сонячний день довший і більше працює сонячна генерація;
  • влітку протягом дня споживання вище, однак воно згладжується завдяки роботі сонячних електростанцій.
 
Але залишаються проблемні періоди
 
"Проблемними є періоди вечірнього піка - з 19:00 о 22:00-22:30, тому що сонця вже немає, люди повертаються додому, включають електроприлади. В періоди літніх місяців у нас може бути певне навантаження, певні складнощі в декілька вечірніх годин - з 7 вечора до 10-10:30 вечора", - додав Герус.
 
 

Источник:   РБК-Україна
 Тэги:  прогноз, світло, відключення, електрика
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