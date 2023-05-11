11.05.2023 17:18 Дмитро Колонєй

Відключення електрики: чи будуть вони влітку

В жаркий літній період наступає другий пік по споживанню електроенергії.

Як повідомляє РЕДПОСТ , за словами голови комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андріяа Герус в ефірі телемарафону, перший пік споживання електроенергії - зимовий, особливо в морозні місяці. Інший - літній, під час спеки, коли використовується охолодження.

Цього року в липні, серпні й можливо навіть в другій половині червня очікуються певні пікові навантаження. Внаслідок масованих ракетних обстрілів ризики для енергосистеми залишаються.

"Але чи є великим ризик того, що будуть масові або постійні відключення? Я думаю, що такий ризик мінімальний", - зазначив експерт.

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різниця між літнім місяцем і зимовим - в трохи нижчому споживанні;

сонячний день довший і більше працює сонячна генерація;

влітку протягом дня споживання вище, однак воно згладжується завдяки роботі сонячних електростанцій.

Але залишаються проблемні періоди

"Проблемними є періоди вечірнього піка - з 19:00 о 22:00-22:30, тому що сонця вже немає, люди повертаються додому, включають електроприлади. В періоди літніх місяців у нас може бути певне навантаження, певні складнощі в декілька вечірніх годин - з 7 вечора до 10-10:30 вечора", - додав Герус.



