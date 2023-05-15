15.05.2023 08:35 Рита Парфенова

Двоє жителів Харківщини загинули під час ворожих обстрілів

Протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова,

Зокрема, під ворожим вогнем були Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти.



Внаслідок артилерійського обстрілу с. Стариця Чугуївського району, на жаль, загинуло 2 цивільних людей.



У селі Подоли Куп'янського району обстрілами пошкоджено два приватних домоволодіння, сталася пожежа.



У селі Фиголівка Куп'янського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ показало світлини з місця нічного ракетного удару по Харкову.



