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15.05.2023  08:17   Рита Парфенова

Окупанти нанесли авіаудар по селам Харківської області

Протягом минулої доби військові рф завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільшана та Кислівка Куп'янського району.

Війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна: 
  • На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Олександрівка і Стариця.
  • На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Табаївка.
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 14 травня 2023 року.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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