15.05.2023 07:30 Рита Парфенова

15 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Про заснування Міжнародного Дня сімей було оголошено на Генеральній Асамблеї ООН 1993 року.





Для багатьох людей сім'я найдорожче, що є в житті. Це притулок і гавань у найважчі часи. Особливо зараз.



Тому важливо виявляти турботу та любов до рідних людей. А День сім'ї – це добрий для цього привід.



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15 травня світ відзначає Міжнародний день клімату. Започаткування цього свята стало відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх та майбутніх поколінь.



Збереження клімату Землі залежить від кожного жителя планети. Внести свій внесок не так вже й складно. Для цього можна, наприклад, рідше користуватися автомобілем, використовувати у своїй квартирі енергозберігаючі джерела освітлення, брати участь у посадках дерев та захищати зелені насадження. Здавалося б, дрібниці… Але ці «дрібниці», помножені на населення планети, набувають величезного значення.



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15 травня – Міжнародний день відмовника від військової служби з переконань совісті. Цей День було засновано на першій міжнародній зустрічі відмовників від військової служби у Копенгагені у 1981 році.



Відмовники - це ті люди, які з моральних чи релігійних міркувань відмовляються брати участь у збройних конфліктах або вступати до армії. У багатьох країнах світу сьогодні для таких людей практикується заміна військової служби на альтернативну цивільну працю.

Також цього дня

1648 – відбулася битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького і авангардом військ Речі Посполитої (по 16 травня)



1845 – у селі Іванівка поблизу Харкова народився Ілля Ілліч Мечников, мікробіолог і патолог, удостоєний у 1908 році Нобелівської премії з фізіології та медицини (спільно з П.Ерліхом) за дослідження природи імунітету.



1856 – народився Лаймен Баум, американський дитячий письменник, який написав книгу «Чарівник країни Оз».



1859 – народився П'єр Кюрі, французький фізик, нобелівський лауреат 1903 року. Відкрив разом із дружиною Марією Склодовською-Кюрі полоній та радій, досліджував радіоактивне випромінювання, ввів термін «радіоактивність».



1905 – засновано Лас-Вегас. Першими дома майбутньої столиці грального бізнесу в 1855 р. з'явилися мормони з Юти. Незабаром вони пішли, а на цьому місці з поселення армія США спорудила в 1864 році форт Бейкер. У 1905 році в Лас-Вегасі з'явилася залізнична станція, і він став містом. Розквіт міста як найзлачнішого місця на планеті почався після Другої світової війни.



1928 - на екрані вперше з'являється мультиплікаційний герой Міккі-Маус (мультфільм Plane Crazy), але спочатку він ще безголосий і мало схожий на себе дорослого.



1930 – американка Еллен Черч стала першою у світі стюардесою.



1940 – у США надійшли у продаж нейлонові панчохи.



1959 – блакитні кити проголошуються видом, що вимирає.



1973 – жінки вирішили ні в чому не поступатися чоловікам: у США у продажу з'явився перший номер журналу Playgirl (тираж 600000).



1997 – німецький федеральний парламент, Бундестаг, видав резолюцію про реабілітацію тих, кого переслідувало нацистське військове правосуддя за відмову від служби з особистих переконань та за дезертирство з цих самих причин.



2022 — Український гурт Kalush Orchestra з треком «Стефанія» переміг у конкурсі Євробачення з великим відривом, здобувши рекордний 631 бал загалом від міжнародного журі та глядачів. Найголовніше відбулося після виступу Kalush Orchestra: фронтмен Олег Псюк знайшов буквально кілька секунд після виступу, щоб сказати слова, що від нього очікувала вся країна. «Я прошу вас усіх. Допоможіть Маріуполю! Допоможіть Азовсталі просто зараз!» – закликав музикант підтримати наших захисників Маріуполя. Цей палкий заклик пролунав наживо в ефірі конкурсу, який дивляться мільйони глядачів.

Іменини відзначають:

Борис, Гліб, Зоя, Михайло, Опанас, Роман.



