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14.05.2023  10:56   Рита Парфенова

Як виглядає місце нічного ракетного удару по Харкову (фото)

Правоохоронці задокументували наслідки нічного ворожого удару по Харкову

Наслідки ракетного удару по Харкову

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, в ніч на 14 травня російські військові завдали ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова.

Пошкоджено приватний житловий будинок, гуртожиток та об‘єкт транспортної інфраструктури.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі з 13 на 14 травня ворог завдав ракетних ударів, попередньо ЗРК С-300, по Харкову та смт Золочів Богодухівського району.

Наслідки ракетного удару по Харкову

Наслідки ракетного удару по Харкову

Наслідки ракетного удару по Харкову

Наслідки ракетного удару по Харкову


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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