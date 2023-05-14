Який радіаційний фон в Харкові та області на 14 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 14 травня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харкову 0,12 – 0,14 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10 – 0,15 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 13 травня.
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День ідеальний для планування та аналізу, а також для ведення вже розпочатих справ, проте погано підходить для нових проектів та роботи в авральному режимі.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора.
У другу неділю травня багато країн, зокрема Україна, відзначають День матері.
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