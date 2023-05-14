Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

14.05.2023 12:56

Протягом доби 14 травня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 117 вибухових предметів

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

Протягом 13 травня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження 10,5 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, з них 200 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також біля 13,5 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 117 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 33 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 165 саперів та 66 одиниць техніки.

Загалом, починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2476 га території, 275,2 км автомобільних доріг, 1590,6 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 60 тис. 502 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на звільненій деокупованій території Харківщини щодня працює 34 піротехнічні розрахунки зведеного загону ДСНС.